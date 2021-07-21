Спаллетти придумал необычное соревнование для игроков "Наполи" (видео)

Теги наполилучано спаллетти

Спаллетти придумал необычное соревнование для игроков "Наполи" (видео)

Фото: твиттер "Наполи"/Автор неизвестен

Новый главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти на тренировке команды привлек футболистов к соревнованию в перетягивании каната. 

"День шестой в Димаро (Коммуна в Италии. - прим. Soccernews)", - говорится в официальном твиттере "Наполи". К посту прикреплено видео с тренировки.

62-летний Спаллетти возглавил "Наполи" несколько недель назад, сменив на посту главного тренера Дженнаро Гаттузо. В прошлом сезоне неаполитанский клуб занял пятое место в Серии А и не сумел пробиться в Лигу Чемпионов.

Не пропустите: "Наполи" ответил "Манчестер Юнайтед" на предложение по Кулибали. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бавария" интересуется тремя игроками "Барселоны"

"Бавария" интересуется тремя игроками "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов