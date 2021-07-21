Спаллетти придумал необычное соревнование для игроков "Наполи" (видео)

Фото: твиттер "Наполи"/Автор неизвестен

Новый главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти на тренировке команды привлек футболистов к соревнованию в перетягивании каната.

"День шестой в Димаро (Коммуна в Италии. - прим. Soccernews)", - говорится в официальном твиттере "Наполи". К посту прикреплено видео с тренировки.

62-летний Спаллетти возглавил "Наполи" несколько недель назад, сменив на посту главного тренера Дженнаро Гаттузо. В прошлом сезоне неаполитанский клуб занял пятое место в Серии А и не сумел пробиться в Лигу Чемпионов.

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