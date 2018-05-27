Спаллетти прокомментировал будущее Икарди

Главный тренер миланского "Интера" Лучано Спаллетти прокомментировал будущее ведущего форварда своей команды Мауро Икарди.

"Я несколько раз разговаривал с Икарди, и он послал мне очень точные сигналы. Мауро счастлив в "Интере" и хочет остаться. Но есть клубы, которым невозможно отказать. Мы должны быть готовы к любому сценарию, но пока нет никаких сомнений в том, что он предан команде" - приводит слова Спаллетти Sky Sports.

Напомним, что в услугах 25-летнего Икарди заинтересованы "Реал" и "Челси".

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