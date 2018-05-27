Спаллетти прокомментировал будущее Икарди

Теги интер миланлучано спаллеттимауро икарди

Спаллетти прокомментировал будущее Икарди

Главный тренер миланского "Интера" Лучано Спаллетти прокомментировал будущее ведущего форварда своей команды Мауро Икарди.

"Я несколько раз разговаривал с Икарди, и он послал мне очень точные сигналы. Мауро счастлив в "Интере" и хочет остаться. Но есть клубы, которым невозможно отказать. Мы должны быть готовы к любому сценарию, но пока нет никаких сомнений в том, что он предан команде" - приводит слова Спаллетти Sky Sports.

Напомним, что в услугах 25-летнего Икарди заинтересованы "Реал" и "Челси".

Не пропустите: Спаллетти рассказал, как его обмануло руководство "Интера". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Yas – победитель конкурса прогнозов на финал Лиги Чемпионов

Yas – победитель конкурса прогнозов на финал Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов