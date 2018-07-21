Спаллетти прокомментировал будущее Икарди и Перишича

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Спаллетти прокомментировал будущее Икарди и ПеришичаГлавный тренер миланского "Интера" Лучано Спаллетти прокомментировал будущее игроков атаки своей команды - Мауро Икарди и Ивана Перишича.

"Я разговаривал с Иваном, он устал. Сейчас он отдыхает, а потом он поедет с нами на сборы. Он не озвучил мне никаких признаков желания уйти. То же самое касается и Мауро. Понятно, что ему придется продлить контракт, об этом свидетельствуют все обстоятельства. Они должны остаться здесь", - цитирует наставника "нерадзурри" Gazzetta dello Sport.

Напомним, "Интер" намерен подписать хавбека "Баварии". | soccernews.ru

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