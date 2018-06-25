Спаллетти прокомментировал грядущий трансфер Наингголана

Теги интер миланлучано спаллеттираджа наингголанрома

Спаллетти прокомментировал грядущий трансфер Наингголана

Наставник "Интера" Лучано Спаллетти высказался о возможном трансфере хавбека "Ромы" Раджи Наингголана.

"Раджа - это турбина, которой нам не хватало, дополнительный запас энергии. Очень приятно то, что, будучи выставленным на продажу "Ромой", он выбрал "Интер". У него есть все, чтобы сражаться с любым соперником. Он - ниндзя" - приводит слова Спаллетти Football Italia.

Читайте также: Стала известна дата медосмотра Наингголана в "Интере". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Битва за плей-офф: Португалия сразится с Ираном

Битва за плей-офф: Португалия сразится с Ираном

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов