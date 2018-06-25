Спаллетти прокомментировал грядущий трансфер Наингголана

Наставник "Интера" Лучано Спаллетти высказался о возможном трансфере хавбека "Ромы" Раджи Наингголана.

"Раджа - это турбина, которой нам не хватало, дополнительный запас энергии. Очень приятно то, что, будучи выставленным на продажу "Ромой", он выбрал "Интер". У него есть все, чтобы сражаться с любым соперником. Он - ниндзя" - приводит слова Спаллетти Football Italia.

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