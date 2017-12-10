Спаллетти прокомментировал ничью с "Ювентусом"

Наставник "Интера" Лучано Спаллетти прокомментировал матч против "Ювентуса" (0:0).

"В первые 20 минут мы хорошо держали мяч и здорово играли в пас. Тем не менее, во втором тайме мяч слишком часто теряли, учитывая талант футболистов. Когда тебе удается сыграть на этом стадионе и сохранить ворота "на замке", это прекрасно. Впрочем, надо понимать, что мы заработали очко в матче с соперником такого калибра благодаря нашим способностям. Надо осознать, кто мы и где мы находимся, осознать свои заслуги" - приводит слова Спаллетти Goal.com.

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