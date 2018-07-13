Спаллетти прокомментировал переход Роналду в "Ювентус"
Главный тренер миланского "Интера" Лучано Спаллетти прокомментировал переход португальского нападающего Криштиану Роналду в "Ювентус".
"С его приходом Серия А получит силу и влияние. Но наша лига и так когда-то была лучшей в мире. Футболисты, которые приезжали сюда, не надеялись, что соперники станут слабее. Вместо этого они хотели быть лучшими из лучших. Приезд Роналду является одним из тех импульсов, которыми мы должны воспользоваться, чтобы придать новую жизнь предыдущему механизму" - цитирует Спаллетти Football Italia.
Напомним, что "Ювентус" заплатил за 33-летнего Роналду 112 миллионов евро, заключив с ним контракт до 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|95
|2
|Наполи
|38
|91
|3
|Рома
|38
|77
|4
|Интер Милан
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|72
|6
|Милан
|38
|64
|7
|Аталанта
|38
|60
|8
|Фиорентина
|38
|57
|9
|Торино
|38
|54
|10
|Сампдория
|38
|54
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Дженоа
|38
|41
|13
|Кьево
|38
|40
|14
|Удинезе
|38
|40
|15
|Болонья
|38
|39
|16
|Кальяри
|38
|39
|17
|СПАЛ
|38
|38
|18
|Кротоне
|38
|35
|19
|Хеллас Верона
|38
|25
|20
|Беневенто
|38
|21