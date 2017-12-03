Спаллетти прокомментировал победу над "Кьево"
Наставник "Интера" Лучано Спаллетти поделился мнением о матче с "Кьево" (5:0).
"Мы находимся на правильном пути. Это очень важные три очка. Мы провели хорошую игру, владели инициативой, здорово сыграли как в защите, так и в атаке. "Ювентус"? Нас ждет сложный матч. Мы должны полностью сконцентрироваться на подготовке к предстоящей игре" - приводит слова Спаллетти Football Italia.
Смотрите также обзор матча "Интер" - "Кьево". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|15
|39
|2
|Наполи
|15
|38
|3
|Ювентус
|15
|37
|4
|Рома
|14
|34
|5
|Лацио
|14
|32
|6
|Сампдория
|14
|26
|7
|Фиорентина
|15
|21
|8
|Милан
|15
|21
|9
|Болонья
|15
|21
|10
|Аталанта
|15
|20
|11
|Торино
|15
|20
|12
|Кьево
|15
|20
|13
|Кальяри
|15
|16
|14
|Удинезе
|13
|12
|15
|Кротоне
|14
|12
|16
|Сассуоло
|15
|11
|17
|Дженоа
|14
|10
|18
|СПАЛ
|15
|10
|19
|Хеллас Верона
|14
|9
|20
|Беневенто
|15
|1