Спаллетти прокомментировал победу над "Кьево"

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Спаллетти прокомментировал победу над "Кьево"

Наставник "Интера" Лучано Спаллетти поделился мнением о матче с "Кьево" (5:0).

"Мы находимся на правильном пути. Это очень важные три очка. Мы провели хорошую игру, владели инициативой, здорово сыграли как в защите, так и в атаке. "Ювентус"? Нас ждет сложный матч. Мы должны полностью сконцентрироваться на подготовке к предстоящей игре" - приводит слова Спаллетти Football Italia.

Смотрите также обзор матча "Интер" - "Кьево". | http://soccernews.ru

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