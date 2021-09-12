Спаллетти прокомментировал победу над "Ювентусом"
Фото: инстаграм "Наполи"/Автор неизвестен
Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти прокомментировал победу над "Ювентусом" со счетом 2:1 в третьем туре Серии А.
"Тренер старается внести правки во время перерыва, но главное – реакция игроков. Никто не дарит тебе победы, надо самостоятельно переворачивать ход матча. Мы во втором тайме сделали больше, чем в первом.
Из-за давления ошибались и "Наполи", и "Ювентус". "Юве" играл глубже и для создания проблем использовал фланговых защитников – они отправляли мяч за спины наших защитников. Нам следует лучше работать в этом плане.
Мы заслужили победу, но это не такая чистая победа, как могла бы быть.
Кулибали – по-настоящему выдающийся футболист. Он невероятный лидер и отличный человек", – сказал Спаллетти для DAZN.
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