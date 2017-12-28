Спаллетти прокомментировал поражение от "Милана"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти поделился эмоциями после поражения от "Милана" в Кубке Италии, что привело к вылету "нерадзурри" из турнира.

"Мы потеряли в уверенности и начали сомневаться в своём мастерстве. Это, в первую очередь, касается реализации моментов - необходимо уделить этому особое внимание. Не забиваешь сам - забивают тебе. Мы должны прибавить в плане психологии и требовать от себя большего. В плане физики всё нормально, мастерство тоже на месте, но если думать, что кто-то решит твои проблемы, то это только затруднит жизнь. Мы должны сами во всём разобраться. Если же ждать чьей-то помощи, то беды не миновать" - приводит слова Спаллетти Football Italia.

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