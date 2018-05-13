Спаллетти прокомментировал поражение от "Сассуоло"

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Спаллетти прокомментировал поражение от "Сассуоло"

Главный тренер миланского "Интера" Лучано Спаллетти высказался после матча 37-го тура итальянской Серии А против "Сассуоло".

"Сассуоло" выбрал правильный план на игру, а мы многое позволили им сделать. Мы потеряли много энергии, бегая за игроками соперника. После второго гола команда потеряла баланс и пыталась хаотично вернуться в игру. Такой результат обусловлен нашими ошибками. Естественно, мы разочарованы. Это тяжёлое поражение" - приводит слова Спаллетти Football Italia.

Не пропустите видеообзор матча "Интер" - "Сассуоло". | http://soccernews.ru

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