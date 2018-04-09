Спаллетти прокомментировал поражение от "Торино"
Главный тренер миланского "Интера" Лучано Спаллетти подвёл итоги матча 31-го тура итальянской Серии А против "Торино".
"Бывает так, что, несмотря на все старания, ничего не получается. Мы играли в пас хуже, чем обычно, и позволили сопернику слишком часто проводить контратаки. Вследствие этого мы потратили лишние силы, чтобы нейтрализовать эти выпады. Нам следовало лучше контролировать мяч и не выпускать "Торино" с их половины поля. Впрочем, могу сказать однозначно, что мы выложились без остатка" - приводит слова Спаллетти Football Italia.
Не пропустите видеообзор матча "Торино" - "Интер". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|31
|81
|2
|Наполи
|31
|77
|3
|Лацио
|31
|60
|4
|Рома
|31
|60
|5
|Интер Милан
|31
|59
|6
|Милан
|31
|52
|7
|Фиорентина
|31
|50
|8
|Сампдория
|31
|48
|9
|Аталанта
|31
|48
|10
|Торино
|31
|45
|11
|Дженоа
|31
|35
|12
|Болонья
|31
|35
|13
|Удинезе
|31
|33
|14
|Сассуоло
|31
|30
|15
|Кьево
|31
|29
|16
|Кальяри
|31
|29
|17
|СПАЛ
|31
|27
|18
|Кротоне
|31
|27
|19
|Хеллас Верона
|31
|25
|20
|Беневенто
|31
|13