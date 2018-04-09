Спаллетти прокомментировал поражение от "Торино"

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Спаллетти прокомментировал поражение от "Торино"

Главный тренер миланского "Интера" Лучано Спаллетти подвёл итоги матча 31-го тура итальянской Серии А против "Торино".

"Бывает так, что, несмотря на все старания, ничего не получается. Мы играли в пас хуже, чем обычно, и позволили сопернику слишком часто проводить контратаки. Вследствие этого мы потратили лишние силы, чтобы нейтрализовать эти выпады. Нам следовало лучше контролировать мяч и не выпускать "Торино" с их половины поля. Впрочем, могу сказать однозначно, что мы выложились без остатка" - приводит слова Спаллетти Football Italia.

Не пропустите видеообзор матча "Торино" - "Интер". | http://soccernews.ru

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