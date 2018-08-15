Спаллетти прокомментировал продление контракта с "Интером"

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Спаллетти прокомментировал продление контракта с "Интером"

Наставник "Интера" Лучано Спаллетти дал комментарии после продления соглашения с клубом.

"Модрич? Я доволен теми футболистами, что есть в моем распоряжении. Это те футболисты, которых я хотел бы иметь.

Рад, что клуб продлил со мной соглашение. Я не иду на компромиссы - я нахожусь в том месте, где хочу быть. В раздевалке - те люди, которых я бы выбрал, если бы играл в компьютерную игру" - приводит слова Спаллетти Football Italia.

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