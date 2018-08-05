Спаллетти прокомментировал слухи, сватающие Модрича в "Интер"

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Спаллетти прокомментировал слухи, сватающие Модрича в "Интер"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти прокомментировал трансферные слухи, сватающие в миланский клуб полузащитника "Реала" Луку Модрича.

"Ясно, что игрок уровня Модрича будет иметь важное значение. Я вместе с болельщиками продолжаю мечтать о нём, но у нас и так есть нужные игроки" - приводит слова Спаллетти Marca.

Напомним, что сам Модрич хотел бы попробовать свои силы в "Интере", однако "Реал" не намерен расставаться с хорватом за сумму менее 60 миллионов евро. | http://soccernews.ru

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