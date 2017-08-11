Спаллетти прокомментировал возможный уход из команды Кондогбия

Наставник "Интера" Лучано Спаллетти поделился мнением о том, что хавбек Жоффрей Кондогбия пропустил сегодняшнюю тренировку команды.

"Удивлен или огорчен ли я по поводу выходки Кондогбия? У него появились мысли сменить команду, я пытался убедить его остаться, но, похоже, кое-кто дал ему какие-то обещания.

Тем не менее, эти люди и нам должны обо всем рассказать, мы ведь приобрели его не за пару лир. Если есть клуб, заинтересованный в Кондогбия, мы обсудим этот вопрос. Если же он не захочет уходить, мы, естественно, его удержим" - приводит слова Спаллетти Football Italia.

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