Спаллетти провел тренировку у легенд "Интера"

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Спаллетти провел тренировку у легенд "Интера"Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти провел тренировку для легенд миланского клуба, которые готовятся к матчу против легенд "Челси".

"Какое приятное чувство! В течение многих лет я тренировался здесь. Сегодня тренируюсь вновь! Спасибо мистер Спаллетти, его сотрудники и команда! Вперед "Интер" всегда!" - написал Хавьер Дзанетти.

Матч пройдет 18 мая.

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