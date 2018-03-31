Спаллетти прояснил своё будущее

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Спаллетти прояснил своё будущее

Главный тренер миланского "Интера" Лучано Спаллетти заявил, что он продолжит работать с командой в следующем сезоне.

"Меня не интересует вопрос продления контракта. Я знаю, что останусь в "Интере" на следующий сезон. Не вижу препятствий для этого. Мне нравится Милан как город, мне нравится "Интер". Я счастлив продолжить работать здесь. Если мы не достигнем наших целей в этом сезоне, то попробуем в следующем" - цитирует Спаллетти Goal.com.

После 28 сыгранных матчей "Интер" занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 55 очков. 

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