Спаллетти рассказал, как его обмануло руководство "Интера"
Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти рассказал, как его обмануло руководство миланского клуба в вопросе трансферной политики.
"Перед минувшим сезоном я сказал, что задачей команды будет выход в Лигу Чемпионов, хотя работу над трансферами к тому времени мы ещё не начинали. Нам обещали, что мы сможем потратить на новичков 150 миллионов евро, но этого не произошло. Если хотим выиграть скудетто, то для этого нужен соответствующий трансферный бюджет. Иначе будет трудно выполнить задачу. В то же время клуб должен соблюдать правила финансового фэйр-плей, а дальше будет видно, какие у нас будут цели" - приводит слова Спаллетти Football Italia.
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|Фиорентина
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