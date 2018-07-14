Спаллетти рассказал, за кого он будет болеть в финале ЧМ-2018

Наставник "Интера" Лучано Спаллетти в финале ЧМ-2018 будет болеть за Хорватию.

"Брозович и Перишич? Несомненно, я буду поддерживать Хорватию в финале. Брозович диктовал выступление своей команды в полуфинале против Англии. Чтобы позволить ему играть в середине, хорваты даже переместили на другую позицию кого-то вроде Модрича. Это многое говорит о ценности Марсело.

С ним мяч всегда остается живым. Он заставляет мяч играть и обладает хорошим качеством" - приводит слова Спаллетти Tribalfootball.

Финальный поединок между сборными Франции и Хорватии пройдет 15 июля в 18:00 по московскому времени.

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