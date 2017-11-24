Спаллетти считает, что "Интеру" есть куда расти

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Спаллетти считает, что "Интеру" есть куда расти

Наставник "Интера" Лучано Спаллетти прокомментировал предстоящую игру против "Кальяри".

"Мы должны быть последовательны и стараться добиться положительного результата. Перед командой поставлены высокие задачи, но пока что мы не достигли своего пика" - приводит слова Спаллетти GianlucaDiMarzio.com.

Матч между "Кальяри" и "Интером" состоится завтра в 22:45 по московскому времени.

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