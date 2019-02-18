Спаллетти сделал заявление о ситуации с Икарди

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти высказался о ситуации с аргентинским нападающим Мауро Икарди, который присутствовал на стадионе во время матча 24-го тура чемпионата Италии с "Сампдорией" (2:1).

"Я оценил тот факт, что Икарди был на стадионе. Впрочем, я был бы более признателен ему, если бы Мауро зашел в раздевалку, и отпраздновал победу вместе с командой. Эта победа очень важна для команды, а Икарди является ее частью. Уверен, что он рад победе не меньше, чем мы все.

Надеюсь, что мы вернемся к нормальной ситуации. В команде все только и говорят об этом. Икарди нужно прийти в раздевалку, чтобы вновь стать частью славной группы игроков, которые с гордостью играют за "Интер", - цитирует Спаллетти Football Italia.

Напомним, что руководство "Интера" лишило 25-летнего Икарди капитанской повязки из-за поведения его жены и агента Ванды Нары.

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