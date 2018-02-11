Спаллетти: "Сегодня "Интер" выглядел здорово"

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Спаллетти: "Сегодня "Интер" выглядел здорово"
Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти прокомментировал победу своей команды над "Болоньей" (2:1) в матче 24-го тура чемпионата Италии.

"Нам пришлось преодолеть непростую серию. Мы отлично начали сезона, выдав блестящую серию побед. Поэтому ожидания от "Интера" были очень высоки. Сегодня мы играли очень здорово. Мы открыли счет, затем пропустил гол из-за ошибки. После этого нас вновь стали преследовать призраки предыдущих матчей.

Во второй половине мы играли неплохо, но не могли реализовать свое преимущество, так как не всегда уверенно распоряжались мячом. Я доволен Карамо. Он обладает отличной скоростью и техникой и забил замечательный гол", – приводит слова Спаллетти Football Italia.

Благодаря этой победе "Интер" поднялся на третье место в Серии А.

Не пропустите: "Интер" - "Болонья" - 2:1, "Торино" - "Удинезе" - 2:0 (обзоры). | http://soccernews.ru

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