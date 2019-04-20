Спаллетти: "Сейчас мы сокращаем отставание от таких команд, как "Наполи" и "Рома"
Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти заявил, что ему нравится, как его команды выглядит в нынешнем сезоне. Об этом информирует Forza Italian Football.
"До окончания сезона осталось совсем немного, а мы продолжаем вести борьбу с "Ромой" за попадание в Лигу чемпионов. Сейчас мы сокращаем отставание от таких команд, как "Наполи" и "Рома", которые всегда были в тройке.
Это очень важный момент для нас, мы чувствуем давление", - сказал Спаллетти.
"Интер" располагается на 3 месте в турнирной таблице Серии А, обгоняя "Рому" на 6 баллов.
Сегодня, 20 апреля, состоится матч 32-го тура чемпионата Италии между "Интером" и "Ромой". Начало - в 21:30 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|32
|84
|2
|Наполи
|32
|67
|3
|Интер Милан
|32
|60
|4
|Милан
|32
|55
|5
|Рома
|32
|54
|6
|Аталанта
|32
|53
|7
|Лацио
|32
|52
|8
|Торино
|32
|50
|9
|Сампдория
|32
|48
|10
|Фиорентина
|32
|40
|11
|Сассуоло
|32
|37
|12
|Кальяри
|32
|37
|13
|СПАЛ
|32
|35
|14
|Парма
|32
|35
|15
|Дженоа
|32
|34
|16
|Удинезе
|32
|32
|17
|Болонья
|32
|31
|18
|Эмполи
|32
|29
|19
|Фрозиноне
|32
|23
|20
|Кьево
|32
|11