Спаллетти: "Сейчас мы сокращаем отставание от таких команд, как "Наполи" и "Рома"

Теги интер миланромалучано спаллетти

Спаллетти: "Сейчас мы сокращаем отставание от таких команд, как "Наполи" и "Рома"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти заявил, что ему нравится, как его команды выглядит в нынешнем сезоне. Об этом информирует Forza Italian Football.

"До окончания сезона осталось совсем немного, а мы продолжаем вести борьбу с "Ромой" за попадание в Лигу чемпионов. Сейчас мы сокращаем отставание от таких команд, как "Наполи" и "Рома", которые всегда были в тройке.

Это очень важный момент для нас, мы чувствуем давление", - сказал Спаллетти.

"Интер" располагается на 3 месте в турнирной таблице Серии А, обгоняя "Рому" на 6 баллов.

Сегодня, 20 апреля, состоится матч 32-го тура чемпионата Италии между "Интером" и "Ромой". Начало - в 21:30 (мск).

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