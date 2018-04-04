Спаллетти: "Сейчас я вижу сильный "Интер" и уверен в будущем"



Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти прокомментировал ничейный результат в матче 27-го тура чемпионата Италии против "Милана" (0:0).

"Мы провели хорошую игру. Футболисты знают, что делать на поле и это здорово. Уверен, что результат придет позднее. Мы провели хороший матч и должны также сыграть в оставшихся поединках. Раньше я часто критиковал нас, но сейчас вижу сильный "Интер" и уверен в будущем. Мне нравится игра моей команды. Впрочем есть моменты, которые можно улучшить", - цитирует Спаллетти Football Italia.

После этого матча "Интер" занимает четвертое место в Серии А.

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