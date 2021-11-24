Спаллетти совершил некрасивый поступок по отношению к Витории после матча "Спартак" - "Наполи"

Фото: кадр из трансляции матча "Спартак" - "Наполи"

Главный тренер неаполитанского "Наполи" Лучано Спаллетти отказался пожать руку наставнику московского "Спартака" Рую Витории после окончания матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Поединок закончился победой российского клуба со счетом 2:1. Благодаря победе "Спартак", набрав семь очков, вышел на первое место в турнирной таблице группы С. "Наполи" также имеет в активе семь очков, но опустился на второе место из-за результатов личных встреч с "красно-белыми". В первом круге "Спартак" также обыграл "Наполи" - 3:2.

В заключительном туре "Спартак" на выезде сыграет с "Легией", а "Наполи" дома встретится с "Лестером".

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