Спаллетти требует купить ещё 4-5 игроков

Главный тренер миланского "Интера" Лучано Спаллетти потребовал от руководства клуба значительного усиления состава этим летом.

Как сообщает Tuttomercatoweb, 58-летний специалист на встрече с боссами "нерадзурри" заявил, что ему необходимо четыре-пять новых футболистов.

Главной трансферной целью Спаллетти обозначил полузащитника "Баварии" Артуро Видаля.

Не пропустите: Спаллетти: "Интер" готов отпустить Перишича". | http://soccernews.ru