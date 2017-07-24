Спаллетти требует купить ещё 4-5 игроков

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Спаллетти требует купить ещё 4-5 игроков

Главный тренер миланского "Интера" Лучано Спаллетти потребовал от руководства клуба значительного усиления состава этим летом.

Как сообщает Tuttomercatoweb, 58-летний специалист на встрече с боссами "нерадзурри" заявил, что ему необходимо четыре-пять новых футболистов.

Главной трансферной целью Спаллетти обозначил полузащитника "Баварии" Артуро Видаля.

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