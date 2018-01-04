Спаллетти: "У "Интера" нет 30-ти миллионов евро, чтобы купить Мхитаряна"

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Спаллетти: "У "Интера" нет 30-ти миллионов евро, чтобы купить Мхитаряна"Главный тренер миланского "Интера" Лучано Спаллетти рассказал о трансферных проблемах своего клуба.

"Каждая позиция может быть улучшена, мы можем подписать игрока в оборону, но он должен быть более сильным имеющихся футболистов. Вы можете называть имена Мхитаряна, Пасторе, Верди, но они будут стоить 30 миллионов евро, а их у нас нет. Поэтому эти трансферы трудноосуществимы, или нам нужно будет найти клуб, который готов пойти на обмен. У каждого есть свои трудности, но все должны соответствовать правилу финансового Fair Play", - цитирует наставника "нерадзурри" Football Italia.

Напомним, Спаллетти не заинтересован в подписании Мхитаряна. | soccernews.ru

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