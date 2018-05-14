Спаллетти: "У нас все еще есть шанс зацепиться за Лигу Чемпионов"

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Спаллетти: "У нас все еще есть шанс зацепиться за Лигу Чемпионов"

Наставник "Интера" Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от матча с "Лацио".

"У нас все еще есть шанс зацепиться за Лигу Чемпионов. Для этого мы должны обыграть очень сильную команду. Это будет жесткий поединок" - приводит слова Спаллетти CalcioNews24.

Матч между "Лацио" и "Интером" состоится 20 мая.

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