Спаллетти: "В этом сезоне "Интер" не показывает отличный футбол"
Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти подвел итоги матча Серии А с "Наполи" (0:0).
"Думаю, игра получилась хорошей. Зрелищный футбол – штука субъективная. Думаю, матч удался в плане поиска, тактики и экспериментов. "Наполи" – мастеровитая команда, все говорят о методике Сарри, они в команде знают друг друга как облупленных.
Сегодня мы и огрызались, и оказывали давление. Единственное, чего нельзя допускать в матчах с "Наполи", – разрывы в линиях, поскольку они прекрасно этим пользуются.
У нас были моменты забить на контратаках, некоторыми из них можно было распорядиться лучше. Боюсь, это то, на что мы способны. Когда есть правильный настрой, у нас все получается, но когда его нет, пропадает стабильность, и мне это не нравится. Нет фундамента, от которого можно было бы отталкиваться, поэтому не могу сказать, как мы будем выглядеть через неделю.
В целом нельзя сказать, что в этом сезоне мы показываем отличный футбол. Не думаю, что мы обладаем тем мастерством, что нам приписывают. Чтобы переводить игру на чужую половину, нужно быстро пасовать, причем на ограниченном пространстве. Но вместо этого сегодня мы слишком часто отдавали мяч назад вратарю.
Мастеровитые команды вроде "Наполи" делают передачи на скорости, отдал – открылся. Мы пытались так делать, но зачастую теряли мяч", – сказал Спаллетти. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|2
|Наполи
|28
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|Рома
|28
|56
|4
|Лацио
|28
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|5
|Интер Милан
|27
|52
|6
|Милан
|27
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|Сампдория
|27
|44
|8
|Аталанта
|26
|41
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|Фиорентина
|27
|38
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|Торино
|27
|36
|11
|Удинезе
|27
|33
|12
|Болонья
|28
|33
|13
|Дженоа
|27
|30
|14
|Кальяри
|27
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|Кьево
|27
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|16
|Кротоне
|27
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|Сассуоло
|27
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|18
|СПАЛ
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|Хеллас Верона
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