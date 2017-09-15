Спаллетти: "В контракте Икарди следует указать самую высокую сумму отступных"

Наставник "Интера" Лучано Спаллетти поделился мнением о возможном продлении соглашения с форвардом Мауро Икарди.

"В контракте Икарди следует указать самую высокую сумму отступных. Он находится на уровне Иско, чье новое соглашение с "Реалом" содержит пункт об отступных в размере 700 миллионов евро, и всех других лучших футболистов" - приводит слова Спаллетти Football Italia.

В текущем сезоне Икарди провел 3 матча и забил 5 голов.

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