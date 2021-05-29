Спаллетти возглавит "Наполи"

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Спаллетти возглавит "Наполи"Фото: инстаграм Спаллетти/Автор неизвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, Лучано Спаллетти будет назначен на пост главного тренера "Наполи".

По информации источника, 62-летний специалист подпишет контракт с неаполитанским клубом до 2023 года.

На этом посту Спаллетти сменит Дженнаро Гаттузо, который теперь возглавляет "Фиорентину".

Напомним, что последним местом работы Спаллетти был миланский "Интер", который он покинул в мае 2019-го. Также ранее итальянец тренировал "Эмполи", "Сампдорию", "Удинезе", "Зенит" и "Рому".

В прошедшем сезоне "Наполи" занял пятое место в турнирной таблице Серии А и тем самым обеспечил себе участие в групповом этапе Лиги Европы на следующий сезон.

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