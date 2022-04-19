Спаллетти высказался о ничьей с "Ромой"
Фото: твиттер "Наполи"\Автор неизвестен
Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти прокомментировал ничью с "Ромой" (1:1) в рамках 33-го тура итальянской Серии А.
"Есть разочарование, ведь мы хорошо контролировали игру на протяжении длинных отрезков. Нам противостоял сильный соперник, доставивший нам проблем.
Мы недовольны концовкой матча. Мы выпустили свежих хавбеков, но не смогли контролировать мяч должным образом и пропустили абсолютно необязательный гол.
Меня оценивают по делам. На протяжении долгого времени мы показывали хороший футбол. Думаю, сегодняшний результат наказал нас в плане таблицы, но мы показали достойный футбол.
В первом тайме мы могли удвоить счет, но к концу матча у нас появились проблемы с владением мячом", – сказал итальянский специалист.
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