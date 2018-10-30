Спаллетти высказался о разгромной победе над "Лацио"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти подвел итоги матча 10-го тура чемпионата Италии против "Лацио" (3:0).

По словам итальянца, его команда плохо провела вторую половину.

"Очень хорошо, что мы можем контролировать игру так, как делали это в первом тайме. Но во второй половине слишком часто отдавали мяч сопернику и позволили создать нам проблемы. Делали множество вещей, которые делать не стоит. У нас был только один приличный тайм, не более того", - сказал он. | http://soccernews.ru