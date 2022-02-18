Спаллетти высказался о результате матча "Барселона" - "Наполи"

Фото твиттер "Наполи"

Наставник "Наполи" Лучано Спаллетти подвёл итоги первого стыкового матча Лиги Европы против "Барселоны".

Напомним, что игра завершилась ничьей 1:1. Ответная встреча состоится 24 февраля в Неаполе.

"После перерыва мы слишком глубоко сели в оборону. Нам нужно развиваться. В первом тайме мы показали, что можем играть с "Барсой" на равных.

Команда должна вынести урок из этого матча. То, что мы делали иногда, мы можем делать все 90 минут", - приводит слова Спаллетти официальный сайт УЕФА.

Не пропустите: Хави прокомментировал ничью с "Наполи". | http://soccernews.ru