Спаллетти высказался о своем будущем в "Интере"
Главный тренер миланского "Интера" Лучано Спаллетти высказался о своем будущем в клубе.
По словам наставника, руководство "Интера" также настроено на продолжение сотрудничества.
"Клуб уже начал усиление, и это важный сигнал. Чего не хватает "Интеру" для качественного шага вперёд? Мы уже это сделали, хотя некоторые чемпионы болтовни так не считают.
Что касается продления моего контракта, то пока речи об этом не идёт. Моя цель заключается в том, чтобы остаться в "Интере". И похоже, что руководство хочет того же, поэтому никаких проблем нет", - сказал он.
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