Спаллетти высказался о своем будущем в "Интере"

Теги интер миланлучано спаллетти

Спаллетти высказался о своем будущем в "Интере"Главный тренер миланского "Интера" Лучано Спаллетти высказался о своем будущем в клубе.

По словам наставника, руководство "Интера" также настроено на продолжение сотрудничества.

"Клуб уже начал усиление, и это важный сигнал. Чего не хватает "Интеру" для качественного шага вперёд? Мы уже это сделали, хотя некоторые чемпионы болтовни так не считают.

Что касается продления моего контракта, то пока речи об этом не идёт. Моя цель заключается в том, чтобы остаться в "Интере". И похоже, что руководство хочет того же, поэтому никаких проблем нет", - сказал он.

Читайте: Спаллетти прокомментировал будущее Икарди  | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Ливерпуль" объявил о переходе Фабиньо

"Ливерпуль" объявил о переходе Фабиньо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов