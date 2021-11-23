Спаллетти высказался перед матчем со "Спартаком"

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Спаллетти высказался перед матчем со "Спартаком"Фото: инстаграм "Наполи"/Автор неизвестен

Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти высказался перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы с московским "Спартаком".

"Хотим решить задачу с выходом в плей-офф уже в матче со «Спартаком», чтобы не откладывать все в долгий ящик. Мертенс – отличный игрок, он готов нам помочь.

Российскому и итальянскому футболу есть куда стремиться. В России есть хорошие команды. Но в целом нас объединяет то, что нам есть куда стремиться", – сказал Спаллетти.

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