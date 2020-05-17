Спаллетти высказался по поводу своей работы в "Интере"

Теги антонио контеинтер миланлучано спаллетти

Спаллетти высказался по поводу своей работы в "Интере"

Экс-главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти рассказал, что думает о миланском клубе, который он возглавлял с 2017 по 2019 году.

"Об "Интере" у меня много приятный воспоминаний. Мы оба сезона закончили в зоне Лиги Чемпионов с соперниками, дышавшими нам в спину. Думаю выход в ЛЧ важнее победы в Кубке Италии.

Я никогда не использовал команду в личных целях или сохранить имидж за счет команды. Конечно, иногда ты заканчиваешь тем, что вываливаешь все грязное белье в прачечной и запускаешь его на самый сильный отжим", -  цитирует Sky Sport Italia Спаллетти.

В 2019 году специалист покинул миланский клуб. Его место занял Антонио Конте.

Не пропустите: Кьеллини - о Мбаппе: "Кто он? С какой планеты?"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Бавария" на выезде уверенно обыграла "Унион" в 26-м туре Бундеслиги

"Бавария" на выезде уверенно обыграла "Унион" в 26-м туре Бундеслиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов