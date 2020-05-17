Спаллетти высказался по поводу своей работы в "Интере"

Экс-главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти рассказал, что думает о миланском клубе, который он возглавлял с 2017 по 2019 году.

"Об "Интере" у меня много приятный воспоминаний. Мы оба сезона закончили в зоне Лиги Чемпионов с соперниками, дышавшими нам в спину. Думаю выход в ЛЧ важнее победы в Кубке Италии.

Я никогда не использовал команду в личных целях или сохранить имидж за счет команды. Конечно, иногда ты заканчиваешь тем, что вываливаешь все грязное белье в прачечной и запускаешь его на самый сильный отжим", - цитирует Sky Sport Italia Спаллетти.

В 2019 году специалист покинул миланский клуб. Его место занял Антонио Конте.

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