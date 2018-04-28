Спаллетти: "Я лично видел, что может Салах на футбольном поле"

Теги ливерпульмохамед салахлучано спаллетти

Спаллетти: "Я лично видел, что может Салах на футбольном поле"Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти считает, что форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах имеет потенциал для того, чтобы стать еще более результативным.

Отметим, что в 47-ми матчах этого сезона египтянин забил 43 мяча.

"Я лично видел, что может Салах на футбольном поле. Работа Клоппа важна. Салаху нравилось играть широко, но потом он понял, где у него получается проявлять себя лучше всего. У него есть все, что нужно, чтобы выйти за пределы того, что он достиг до сих пор. Он любит свою работу и своих товарищей по команде, и он делает все возможное для команды", - сказал он.

Читайте: Спаллетти поделился ожиданиями от матча с "Ювентусом" | http://soccernews.ru

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