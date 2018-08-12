Спаллетти: "Я не думаю, что Модрич перейдет в "Интер"

Наставник "Интера" Лучано Спаллетти высказался о возможном трансфере хавбека "Реала" Луки Модрича.

"Не знаю, как все сложится, но я рад, что такой человек, как Модрич, кто выиграл Лигу Чемпионов и дошел до финала Чемпионата Мира, хотел присоединиться к нам. Меня переполняет радость от того, что он хотел надеть футболку "Интера". Думаю, подписать такого футболиста непросто, но клуб хорошо поработал, чтобы создать правильный интерес к нему.

Я не думаю, что Модрич перейдет к нам, потому что "Реал" продолжает рассчитывать на столь талантливого игрока. В любом случае у нас сильная команда, и если бы Модрич перешел к нам, мы бы стали еще сильнее" - приводит слова Спаллетти Football Italia.

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