Спаллетти: "Я пришел сюда побеждать, а не носить домой зарплату"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти подвел итоги матча с "Миланом" (1:0) в 9-м туре чемпионата Италии.

По словам наставника, его команда заслужила множество комплиментов в свой адрес.

"Мы бы хотели забить гол раньше. Это было бы идеально. Заслужили множество комплиментов в свой адрес, потому что играли лучше "Милана". Я пришел сюда побеждать, а не сидеть на тренерской скамейке и носить домой зарплату.

Наша цель - вернуть команду на прежний уровень. "Интер" для этого выбрал нас, и мы должны доказать, что в клубе не ошиблись", - сказал он. | http://soccernews.ru