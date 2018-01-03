Спаллетти: "Я просто хочу сохранить своих футболистов"

Лучано Спаллетти после заседания совета директоров "Интера" ответил на вопрос о возможных трансферах.

"Я пришел сюда, чтобы спрятать контракты моих футболистов, и уже собираюсь везти их домой! Вообще спрашивайте лучше директоров, я не могу ничего гарантировать. Просто хочу сохранить своих игроков, но боюсь, что они заставят моих футболистов исчезнуть" - приводит слова Спаллетти Football Italia.

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