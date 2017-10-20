Спаллетти: "Я убежден, что "Интер" завтра сможет сыграть не хуже "Наполи"

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Спаллетти: "Я убежден, что "Интер" завтра сможет сыграть не хуже "Наполи"

Наставник "Интера" Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от матча с "Наполи".

"Если бы Сарри продолжил работать в банке, то сейчас бы уже стал министром финансов. Матчи "Наполи" - это всегда хорошая вывеска, но мы не собираемся позволять им диктовать ход игры в матче с "Интером".

Настроение перед игрой? Мы уверены в себе и полны решимости. В дерби с "Миланом", при счете 2:2, я увидел, что у моих футболистов горячие сердца. У нас очень сильный состав, который может оказать сопротивление любой команде. Я убежден, что "Интер" завтра сможет сыграть не хуже "Наполи" - приводит слова Спаллетти Four Four Two.

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