Спаллетти: "Я жду Валеро в "Интере"



Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти заявил, что он доволен предстоящей покупкой испанского полузащитника "Фиорентины" Борхи Валеро.

"Я жду Валеро в "Интере". Я знаком с лучшими качествами этого игрока и уверен, что он понравится нашим фанатам. Надеюсь, что его трансфер будет оформлен в ближайшее время", - приводит слова Спаллетти сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, что "Интер" заплатит за 32-летнего Валеро 5,5 миллионов евро.

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