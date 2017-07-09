Спаллетти: "Я жду Валеро в "Интере"

Теги интер миланфиорентиналучано спаллеттиборха валеро

Спаллетти: "Я жду Валеро в "Интере"
Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти заявил, что он доволен предстоящей покупкой испанского полузащитника "Фиорентины" Борхи Валеро

"Я жду Валеро в "Интере". Я знаком с лучшими качествами этого игрока и уверен, что он понравится нашим фанатам. Надеюсь, что его трансфер будет оформлен в ближайшее время", - приводит слова Спаллетти сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, что "Интер" заплатит за 32-летнего Валеро 5,5 миллионов евро.

Не пропустите: Борха Валеро пройдет медосмотр в "Интере" в понедельник.  | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Официально: "Челси" подписал Рюдигера

Официально: "Челси" подписал Рюдигера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
Полная таблица

топ-5 тегов