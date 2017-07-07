Спаллетти защитил Раноккью от нападок фаната

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Спаллетти защитил Раноккью от нападок фаната
Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти заступился за защитника своей команды Андреа Раноккью перед болельщиком, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, фанат потребовал от игрока покинуть клуб. В ответ на это Спаллетти подошел к болельщики и предложил ему уйти самому. Фанат после этого принес извинения.

Остальные присутствовавшие болельщики поаплодировали Спаллетти.

Напомним, что 29-летний Раноккья выступает за "Интер" с 2009 года, провел за клуб 166 матче и забил 9 голов.

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