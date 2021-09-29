Спаллетти заявил, что "Спартак" не заслуживал поражения в матче с "Легией"

Фото: инстаграм "Наполи"/Автор неизвестен

Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти высказался перед матчем со "Спартаком" в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы.

"Спартак" проиграл первый матч дома, но это поражение было незаслуженным с точки зрения качества игры.

Для "Спартака" в матче с "Наполи" будет решаться вопрос продолжения борьбы в ЛЕ, в случае поражения они вылетают, а в России очень трепетно относятся к участию в еврокубках.

"Спартак" будет биться изо всех сил. Тренеры могут научить команду тактике, но желанию бороться и жертвовать собой там никого учить не нужно", – сказал итальянский специалист.

Игра между "Наполи" со "Спартаком" пройдет завтра, 30 сентября. Начало встречи запланировано на 19:45 (мск).

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