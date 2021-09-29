Спаллетти заявил, что "Спартак" не заслуживал поражения в матче с "Легией"
Фото: инстаграм "Наполи"/Автор неизвестен
Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти высказался перед матчем со "Спартаком" в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы.
"Спартак" проиграл первый матч дома, но это поражение было незаслуженным с точки зрения качества игры.
Для "Спартака" в матче с "Наполи" будет решаться вопрос продолжения борьбы в ЛЕ, в случае поражения они вылетают, а в России очень трепетно относятся к участию в еврокубках.
"Спартак" будет биться изо всех сил. Тренеры могут научить команду тактике, но желанию бороться и жертвовать собой там никого учить не нужно", – сказал итальянский специалист.
Игра между "Наполи" со "Спартаком" пройдет завтра, 30 сентября. Начало встречи запланировано на 19:45 (мск).
Также не пропустите: Инсинье поделился ожиданиями от матча со "Спартаком" в Лиге Европы . | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Стала известна сумма предложения о покупке "Валенсии"
-
"Зенит" вырвал победу у "Мальме" в матче Юношеской Лиги УЕФА
-
"Локомотив" отреагировал на слухи о возможном приглашении Тедеско на пост тренера
-
Доннарумма поддерживает контакты с "Ювентусом"
-
"Палмейрас" вышел в финал Кубка Либертадорес 2-й раз кряду
Лента новостей
-
"Арсенал" не теряет интерес к Асенсио
-
РПЛ опубликовала расписание на десятый тур (фото)
-
Топ-клубы Ла Лиги интересуются Барриосом
-
Спаллетти заявил, что "Спартак" не заслуживал поражения в матче с "Легией"
-
Мостовой сказал, что нужно "Зениту" для победы над "Реалом" после триумфа "Шерифа"
-
"Арсенал" надолго потерял Джаку
-
Стала известна сумма предложения о покупке "Валенсии"
-
Инсинье поделился ожиданиями от матча со "Спартаком" в Лиге Европы
-
Главный тренер сборной Уэльса высказался о травме Бэйла
-
Модрич подарил футболку с автографом внуку тренера "Шерифа" Юрия Вернидуба
-
"Зенит" вырвал победу у "Мальме" в матче Юношеской Лиги УЕФА
-
Анчелотти назвал причину поражения от "Шерифа"
-
Клаудиньо поделился мнением о силе РПЛ
-
Тони Кроос рассказал, почему всю карьеру играет в одних бутсах
-
Молодой защитник "Барселоны" перенес операцию
-
"Манчестер Юнайтед" теряет еще одного основного защитника перед матчем с "Вильярреалом"
-
2
Фердинанд о том, что Месси лег под стенку: "Это неуважение"
-
Пеле рассказал о своем восстановлении
-
"Барселона" близка к продлению контракта с Фати
-
"Локомотив" отреагировал на слухи о возможном приглашении Тедеско на пост тренера
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17