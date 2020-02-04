Спаллетти заявил о готовности вернуться к работе
Бывший главный тренер "Зенита" и "Интера" Лучано Спаллетти заявил, что он намерен вернуться к тренерской работе.
"Прошлый год был очень насыщенным и сложным. Если бы я мог, то не прекратил бы работу. Сейчас я хочу получить новый вызов, также как и было раньше. Я тренировал "Зенит", а затем "Рому" и "Интер". Во всех клубах мы усердно работали и сумели преодолеть сложности.
Я считаю, что "Наполи" сделал хороший выбор, назначив главным тренером Гаттузо. Он является молодым и прогрессирующим тренером. Со мной никто из "Наполи" не связывался. Были разговоры с "Миланом", но "Интер" решил продолжать платить мне зарплату, чтобы я сидел дома. В их решении тоже есть логика", - приводит слова Спаллетти Tuttomercatoweb.
Стоит отметить, что контракт 60-летнего Спаллетти с "Интером" действует до лета 2021 года.
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|М
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|3
|Лацио
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|39
|5
|Рома
|22
|39
|6
|Кальяри
|22
|32
|7
|Парма
|22
|32
|8
|Милан
|22
|32
|9
|Хеллас Верона
|21
|30
|10
|Наполи
|22
|30
|11
|Болонья
|22
|30
|12
|Торино
|22
|27
|13
|Сассуоло
|22
|26
|14
|Фиорентина
|22
|25
|15
|Удинезе
|22
|24
|16
|Сампдория
|22
|20
|17
|Лечче
|22
|19
|18
|Дженоа
|22
|16
|19
|Брешия
|22
|15
|20
|СПАЛ
|22
|15