Спаллетти заявил о готовности вернуться к работе

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Спаллетти заявил о готовности вернуться к работе
Бывший главный тренер "Зенита" и "Интера" Лучано Спаллетти заявил, что он намерен вернуться к тренерской работе.

"Прошлый год был очень насыщенным и сложным. Если бы я мог, то не прекратил бы работу. Сейчас я хочу получить новый вызов, также как и было раньше. Я тренировал "Зенит", а затем "Рому" и "Интер". Во всех клубах мы усердно работали и сумели преодолеть сложности.

Я считаю, что "Наполи" сделал хороший выбор, назначив главным тренером Гаттузо. Он является молодым и прогрессирующим тренером. Со мной никто из "Наполи" не связывался. Были разговоры с "Миланом", но "Интер" решил продолжать платить мне зарплату, чтобы я сидел дома. В их решении тоже есть логика", - приводит слова Спаллетти Tuttomercatoweb.

Стоит отметить, что контракт 60-летнего Спаллетти с "Интером" действует до лета 2021 года.

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