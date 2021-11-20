Спаллетти заявил о своей причастности к чемпионству "Интера"

Фото сайт "Наполи"

Наставник "Наполи" Лучано Спаллетти считает, что он внёс вклад в завоевание миланским "Интером" скудетто в сезоне 2020/21.

62-летний специалист возглавлял "нерадзурри" до 2019 года, на тренерском мостике его сменил Антонио Конте.

"Надеюсь, что болельщики "Интера" не будут меня освистывать. Думаю, я сделал для клуба что-то хорошее. Конте выиграл титул, но я положил несколько кирпичей в эту команду. Надеюсь, они об этом не забыли", - цитирует Спаллетти Football Italia.

В воскресенье "Интер" примет "Наполи" в рамках 13-го тура Серии А. Начало матча - в 20:00 по московскому времени.

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