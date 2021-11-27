Спаллетти жёстко раскритиковал "Спартак"
Фото сайт "Наполи"
Наставник "Наполи" Лучано Спаллетти остался недоволен поведением представителей московского "Спартака".
Команды дважды сыграли друг с другом в групповом этапе Лиги Европы, и в обоих случаях "красно-белые" сенсационно побеждали.
"Я был в России, там есть серьёзные и порядочные люди. Там также есть серьёзные клубы, которые знают, как вести себя в Европе. А ещё есть "Спартак", который считает, что может делать всё, что захочет, и этим он отличается от других российских клубов. Оскорбления нужно наносить лично, а не в твиттере. Если ты хочешь что-то сказать, то идёшь и говоришь. Мне кажется, что это делается именно так", - цитирует Спаллетти Goal.com.
Напомним, что после второго матча в Москве итальянец отказался пожать руку главному тренеру "Спартака" Рую Витории, за что подвергся критике.
Также стоит отметить, что с 2009 по 2014 год Спаллетти возглавлял питерский "Зенит".
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