"Спартак-2" и "Енисей" разошлись миром в ФНЛ
"Спартак-2" и "Енисей" разошлись миром в матче 18-го тура ФНЛ.
"Спартак-2" - "Енисей" - 1:1 (1:1)
Голы: Дьяков, 16 (с пенальти) - 1:0, Марков, 19 - 1:1.
"Спартак-2": Поплевченков, Ходорченко, Миронов, Петрунин, Дьяков, Воропаев, Влад.Шитов (Ташаев, 90), Данилин, Денисов, Муминов, Кожедуб.
"Енисей": Ребров, Марков, Цховребов, Сухомлинов, Рукас, Лескано (Дворников, 67), Песиков (Абрамов, 60), Глушков, Зотов (Ганус, 90), Ланин (Самойлов, 80), Саная (Раздорских, 45+1).
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