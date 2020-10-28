"Спартак-2" и "Енисей" разошлись миром в ФНЛ

Теги спартак москва iiенисей красноярск

"Спартак-2" и "Енисей" разошлись миром в ФНЛ

"Спартак-2" и "Енисей" разошлись миром в матче 18-го тура ФНЛ.

"Спартак-2" - "Енисей" - 1:1 (1:1)

Голы: Дьяков, 16 (с пенальти) - 1:0, Марков, 19 - 1:1.

"Спартак-2": Поплевченков, Ходорченко, Миронов, Петрунин, Дьяков, Воропаев, Влад.Шитов (Ташаев, 90), Данилин, Денисов, Муминов, Кожедуб.

"Енисей": Ребров, Марков, Цховребов, Сухомлинов, Рукас, Лескано (Дворников, 67), Песиков (Абрамов, 60), Глушков, Зотов (Ганус, 90), Ланин (Самойлов, 80), Саная (Раздорских, 45+1).

Читайте также: "Спартак" предложил новый контракт Доменико Тедеско. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Роналду - о положительном тесте на коронавирус: "ПЦР - херня!"

Роналду - о положительном тесте на коронавирус: "ПЦР - херня!"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов