"Спарта" арендовала полузащитника "Интера"

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"Спарта" арендовала полузащитника "Интера"

Пражская "Спарта" на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Интера" Жонатана Бьябьяни.

Чешский клуб арендовал 29-летнего француза на один год с правом последующего выкупа.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Бьябьяни сыграл за "Интер" всего четыре матча.

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