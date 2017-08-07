"Спарта" арендовала полузащитника "Интера"
Пражская "Спарта" на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Интера" Жонатана Бьябьяни.
Чешский клуб арендовал 29-летнего француза на один год с правом последующего выкупа.
Стоит отметить, что в прошлом сезоне Бьябьяни сыграл за "Интер" всего четыре матча.
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|М
|О
|1
|Славия Прага
|29
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|2
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|29
|64
|3
|Спарта Прага
|29
|56
|4
|Млада Болеслав
|29
|49
|5
|Теплице
|29
|48
|6
|Злин
|29
|38
|7
|Дукла Прага
|29
|37
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|Яблонец
|29
|36
|9
|Слован Либерец
|29
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|10
|Карвина
|29
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|Брно
|29
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|Словацко
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|27
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|29
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