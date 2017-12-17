"Спарта" - "Фейеноорд" - 0:7 (обзор)

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"Спарта" - "Фейеноорд" - 0:7 (обзор)Смотрите видеообзор матча 17-го тура голландской Эредивизи, в котором роттердамский "Фейеноорд" разгромил земляков из "Спарты" со счетом 7:0.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Команда М О
1 ПСВ 17 43
2 Аякс 17 38
3 АЗ 17 35
4 Зволле 17 33
5 Фейеноорд 16 29
6 Утрехт 15 27
7 Витесс 16 24
8 Херенвен 17 23
9 АДО Ден Хааг 17 23
10 Хераклес 16 21
11 ВВВ Венло 17 19
12 Гронинген 16 17
13 Эксельсиор 16 17
14 Виллем II 17 16
15 Твенте 17 14
16 НАК Бреда 17 13
17 Спарта Роттердам 16 11
18 Рода ЮК 17 11
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